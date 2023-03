Le mercato du PSG plombé par une offre à 140M€ ?

La rédaction

L’élimination du PSG en Ligue des Champions face au Bayern Munich, aura confirmé les limites de l’effectif parisien. Arrivé l’été dernier, le conseiller sportif Luis Campos est désormais pointé du doigt pour ne pas avoir réussi à construire un effectif solide. Si ce dernier compte bien se rattraper l’été prochain, la piste menant à Jude Bellingham devrait échapper aux Parisiens.

À seulement 19 ans, Jude Bellingham est d’ores et déjà un milieu complet et expérimenté, comme en témoignent ses 22 sélections en équipe d’Angleterre. Forcément, le joueur évoluant du côté du Borussia Dortmund est très convoité, et ce, par de nombreux grands clubs européens. Si le PSG, qui a besoin de renforcer son entrejeu, est intéressé, il faudra se heurter à deux grands cadors qui rêvent d’attirer la pépite de Dortmund dans leurs rangs.

Jude Bellingham, priorité du Real Madrid l’été prochain

Selon les informations de AS , Jude Bellingham est bel et bien la priorité du Real Madrid pour son prochain mercato estival. Le média ibérique rapporte qu’avec les précédentes signatures d’Aurélien Tchouaméni et d’Eduardo Camavinga, l’Anglais pourrait constituer un milieu de terrain très performant, et ce durant de longues années. Un émissaire des Merengues s’est d’ailleurs rendu en Allemagne pour pouvoir rencontrer l’entourage du joueur, et pour faire connaissance avec Jude Bellingham. Concernant le prix d’un potentiel transfert, le Real Madrid pourrait réaliser une offre de 140 M€ (dont 40 M€ de bonus) afin de s’attacher les services du joueur de 19 ans.

Liverpool bien avancé dans le dossier