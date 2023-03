Fiasco au PSG, l’heure du départ pour Kylian Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu cette semaine par le Bayern Munich (0-2), le PSG dit encore adieu à la Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Kylian Mbappé ne réussira donc pas cette année à soulever le prestigieux trophée européen, lui qui dispute sa sixième saison dans la capitale. De quoi l’amener à vouloir aller voir ailleurs ?

Après la nouvelle élimination du PSG dès les huitièmes de finale en Ligue des champions, pour la cinquième fois sur les sept dernières éditions, la question de l’avenir de Kylian Mbappé fait à nouveau parler. Engagé jusqu’en juin 2024, l’international français possède une option dans son contrat pour rester une année supplémentaire, mais le PSG n’a pas la main dessus et doit donc attendre de connaître la position de son joueur pour être fixé sur son sort.

« On verra »

Interrogé après la défaite à Munich (0-2), Kylian Mbappé avait laissé planer le doute autour de son avenir. « Je ne sais pas. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner », indiquait le prodige français, relancé sur l'importance de la Ligue des champions pour son avenir : « Non, non. On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra ».

L’élimination de trop pour Kylian Mbappé ?

Alors qu’il dispute sa sixième saison au PSG, Kylian Mbappé connaît donc un échec européen supplémentaire dans la capitale, le revers de trop ? Selon la presse espagnole, l’entourage du joueur aurait indiqué au Real Madrid dès l’été dernier que le principal concerné regrettait sa prolongation. Le temps passe, Kylian Mbappé fêtera ses 25 ans en décembre prochain et doit déjà prendre une nouvelle décision décisive pour la suite de sa carrière. S’il refusait d’étendre son bail, le PSG serait face à un dilemme qu'il a déjà rencontré par le passé, partagé entre l’idée de vendre sa tête de gondole pour renflouer ses caisses, ou bien la conserver au risque de la voir partir libre l’été suivant. Le Real Madrid reste à l’affût, alors que Liverpool ou même l’AC Milan ont récemment été cités parmi les destinations susceptibles de plaire au crack de Bondy.



