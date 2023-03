Il réclame une star au PSG après le fiasco, Mbappé aura le dernier mot

Thomas Bourseau

Pour permettre au PSG de se relancer après une énième désillusion, Daniel Riolo propose au club parisien de recruter Erling Braut Haaland pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Une mesure vaine ?

Kylian Mbappé est-il tout puissant au PSG ? Prolongé au printemps 2022 par la direction du club, le champion du monde tricolore aurait reçu quelques garanties de la part de ses hauts dirigeants et notamment au niveau de sa place dans le projet sportif et au niveau du mercato. Après un énième échec en Ligue des champions, il se pourrait que le Paris Saint-Germain opère de sérieux changements sur son effectif cet été.

Haaland au PSG avec Mbappé ? Riolo en rêve

Pour l’éditorialiste Daniel Riolo, il faudrait dire au revoir à Neymar et Lionel Messi pour permettre au PSG d’aligner un duo d’attaque composé de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. « Mais le PSG, ce n'est pas cohérent sportivement de prolonger Messi. Ça ne rime à rien. Moi, je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé ! Avec quatre milieux de terrain, quatre défenseurs, ça travaille partout... Là, oui, l'équipe aura de l’allure ». Cependant, pour ce faire, il faudrait que Neymar et Lionel Messi quittent le club, le premier agaçant le PSG en raison de ses blessures récurrentes et le dernier de par sa méforme selon La Razón.

