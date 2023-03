La révolution après le fiasco, l’histoire se répète au PSG

Arnaud De Kanel

Les années se suivent et se ressemblent au PSG. Pour la cinquième fois en 7 ans, le club de la capitale a été éliminé au stade des huitièmes de finale de Ligue des champions. Cette élimination pourrait avoir raison de Christophe Galtier et pousserait même le PSG à se séparer de Neymar. Une révolution annuelle habituelle.

Le PSG va entamer les grandes manœuvres. Eliminé par le Bayern Munich, le club de la capitale ne remportera pas la Ligue des champions cette année. C'est sur cette compétition en particulier que sont jugés ses entraîneurs. Et forcément, l'avenir de Christophe Galtier s'assombrit de plus en plus. Zinedine Zidane pourrait débarquer pour le remplacer mais ce n'est pas le seul changement de prévu puisque Neymar pourrait de nouveau être poussé vers la sortie. Une fâcheuse habitude du Qatar après chaque fiasco.

Faire oublier La Remontada

Le 8 mars 2017, le PSG se déplaçait à Barcelone avec une avance confortable de quatre buts. Très vite, les Parisiens ont déchanté. Le Barça avait fini par l'emporter six buts à un pour signer la première d'une longue série de remontada de l'ère qatarie. Depuis, les fiascos s'enchainent. Par la force de l'argent, les propriétaires du PSG essayent de faire passer la pilule aux supporters. S'ils avaient maintenu Unai Emery en poste, ils avaient réalisé un mercato historique en signant leur bourreau Neymar pour 222M€ et Kylian Mbappé pour 180M€.

Bis-repetita en 2019

Le fiasco de 2019 était encore plus imprévisible que la remontada contre le Barça. Face à une équipe B de Manchester United, le PSG s'était fait remonter sur sa pelouse après un match cataclysmique. Une fois encore, le Qatar pensait pouvoir trouver la solution sur le mercato et avait rappelé Leonardo pour en faire son directeur sportif. Le Brésilien avait recruté Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Keylor Navas, Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Ander Herrera. Presque suffisant puisque le PSG avait perdu en finale contre le Bayern Munich quelques mois plus tard.

Nouveau fiasco en LDC, des légendes débarquent !

Après avoir misé sur des joueurs à la renommé moindre, le PSG se décide en 2021 à recruter des joueurs de calibre supérieur. Eliminés en demi-finale par Manchester City, les coéquipiers de Kylian Mbappé vont connaitre un nouveau chamboulement de l'effectif. Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Nuno Mendes seront recrutés. A ce moment-là, tout le monde pense que les problèmes sont réglés, mais non.

Benzema frappe, le Qatar craque encore

Vainqueur 1-0 à l'aller, le PSG ouvrait le score au Santiago Bernabeu en 2022 et pensait se frayer un chemin vers les quarts de finale de Ligue des champions. C'était sans compter sur Karim Benzema, auteur d'un triplé ce soir là et qui avait tout renversé en 2 minutes. Ainsi, le Qatar revoyait ses plans l'été dernier et décidait de se séparer de Leonardo ainsi que de Mauricio Pochettino pour nommer Luis Campos et Christophe Galtier. S'en était suivi une prolongation record de Kylian Mbappé qui coûte très cher au PSG, ainsi qu'un mercato avoisinant les 150M€ avec les arrivées de Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Carlos Soler, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Insuffisant encore puisque Paris a chuté contre le Bayern.