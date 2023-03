Mbappé valide un départ colossal au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Neymar serait poussé vers la sortie par ses dirigeants. Régulièrement blessé et hors de forme, l'international brésilien pourrait être vendu lors du prochain mercato estival. Un départ validé par Kylian Mbappé, qui souhaiterait accueillir l'un de ses amis en équipe de France, un certain Ousmane Dembélé.

Opéré ce samedi de la cheville, Neymar est indisponible pour le reste de la saison, mais espère retrouver le chemin des terrains à 100%. Au PSG ? Rien n'est moins sûr. Selon plusieurs médias, le club parisien verrait d'un bon œil son transfert en fin de saison. Et ce n'est pas Kylian Mbappé qui devrait essayer de le retenir.

Dembélé pour remplacer Neymar ?

Car selon les informations de Sport, Mbappé ne serait pas contre un départ de Neymar. Surtout que l'un de ses amis pourrait le remplacer au PSG. En effet, selon les informations du quotidien espagnol, Ousmane Dembélé serait ciblé par Luis Campos.

Mbappé valide le dossier Dembélé

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le FC Barcelone, l'ailier est perçu au sein du PSG comme le possible successeur de Neymar. Pour recruter Dembélé, il faudra, nécessairement, lever sa clause libératoire fixée à 50M€. Les négociations devraient débuter dans les prochaines semaines.