Suspense au PSG, Mbappé va faire une grande annonce pour son avenir

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a prolongé son contrat au printemps 2022. Et alors que le feuilleton est reparti depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions, le club de la capitale attendrait une réponse de Mbappé pour une nouvelle prolongation. Explications.

Le 21 mai 2022, le PSG annonçait fièrement la prolongation de contrat de Kylian Mbappé sur la pelouse du Parc des princes jusqu’en juin 2025. Cependant, comme The Athletic et divers médias l’ont affirmé ces dernières semaines, l’ultime saison du bail en question n’est qu’optionnelle et Mbappé en sera l’unique décisionnaire. Ce qui signifie que le champion du monde tricolore pourrait devenir agent libre dès l’été 2024. De quoi forcer le PSG à le vendre dès la prochaine intersaison ?

Mbappé doit donner une réponse au PSG concernant une nouvelle prolongation

Le PSG attendrait un signe de Kylian Mbappé avant même la fin de la saison. D’après The Athletic , Kylian Mbappé devrait apporter de la clarté sur son avenir et ce, très rapidement. Selon le média anglais, l’attaquant du PSG devrait faire connaître à ses dirigeants sa décision de prolonger son contrat de deux ans comme cela aurait été discuté pour sa prolongation l’année dernière ou tout simplement non.

Mbappé destiné à rejoindre le Real Madrid ?