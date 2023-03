C’est confirmé, un transfert record est visé par le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux d’injecter du sang neuf dans l’effectif, et bâtir une équipe autour de Kylian Mbappé, le PSG a notamment coché le nom de Randal Kolo Muani pour se renforcer. Un dossier compliqué à boucler, alors que l’Eintracht Francfort entend boucler un transfert record avec l’international français, très courtisé sur le mercato.

Avec une nouvelle élimination en Ligue des champions dès les huitièmes de finale, pour la cinquième fois lors des sept dernières éditions, le PSG a déjà la tête tournée sur la prochaine saison, et le mercato estival. À l'instar de l’été dernier, Luis Campos souhaiterait se séparer de Neymar, tandis que le bail de Lionel Messi arrive à expiration. Le conseiller sportif du PSG voudrait alors bâtir une équipe autour de Kylian Mbappé, comme cela avait été promis à l’international tricolore au moment de sa prolongation. Parmi les cibles parisiennes, on retrouve notamment Randal Kolo Muani.

Le PSG lorgne Randal Kolo Muani

Coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, Randal Kolo Muani impressionne à l’Eintracht Francfort et devrait s’envoler pour un club plus huppé à la fin de la saison. Le PSG est à l’affût et voudrait alors mettre la main sur lui pour l’associer à son numéro 7. Cependant, le dossier s’annonce compliqué à boucler.

L’Eintracht Francfort vise un transfert record

D’une part, le PSG doit composer avec une concurrence importante, le Bayern Munich, Liverpool ou encore Manchester United étant également sur les rangs selon France Football . D’autre part, l’Eintracht Francfort compte récupérer un montant record pour son attaquant. D’après FF , les dirigeants allemands font part en privé de leur volonté d’établir un nouveau transfert record dans l'histoire du club avec Randal Kolo Muani. Jusqu’à maintenant, l’Eintracht Francfort a réalisé sa plus grosse vente avec Luka Jovic, parti au Real Madrid à l’été 2019 pour 60M€.

La barre des 100M€ atteinte ?