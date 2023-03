Le PSG prépare un coup à 100M€ pour combler Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son nouvel échec en Ligue des champions, le PSG a déjà les yeux rivés sur le mercato estival, avec la volonté d’injecter du sang neuf dans nouvel effectif bâti autour de Kylian Mbappé. Le profil de Randal Kolo Muani, coéquipier du numéro 7 en équipe de France, est notamment apprécié dans la capitale…

La nouvelle élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, pour la cinquième fois en sept ans, amène le club à se poser les mêmes questions pour la suite de son projet, notamment concernant le mercato. Le Paris Saint-Germain entend conserver Kylian Mbappé et souhaite bâtir un effectif autour de lui, comme cela lui avait été promis au moment de sa prolongation. Pour ce faire, plusieurs joueurs sont visés, à l’instar de Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) ou encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort).

Kolo Muani impressionne

L’ancien attaquant du FC Nantes connaît bien Kylian Mbappé pour avoir disputer la dernière Coupe du monde au côté du numéro 7 parisien. Une belle entente vue d’un bon œil par Luis Campos, d’autant que Randal Kolo Muani réalise une saison impressionnante du côté de l’Eintracht Francfort, totalisant 16 buts et 14 passes décisives en Allemagne.

Le PSG est intéressé, mais il faudra payer cher