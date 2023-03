Frayeur au PSG, le Real Madrid tranche pour Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option, Kylian Mbappé fait à nouveau parler de lui pour son avenir, et le nom du Real Madrid n’est jamais très loin au moment d’évoquer la situation de l’international français. Cette semaine, la presse espagnole a révélé des contacts entre le clan Mbappé et la formation merengue. Cependant, cette dernière serait encore loin de passer à l’action.

En mai dernier, Kylian Mbappé décidait à la surprise générale de prolonger son contrat avec le PSG. Un retournement de situation forcément mal vécu du côté du Real Madrid, persuadé de pouvoir attirer l’international français cet été-là, mais le dossier Mbappé fait déjà à nouveau parler, alors que l'attaquant s’apprête à prendre une décision importante.

L’avenir de Mbappé refait parler

Et pour cause, Kylian Mbappé a prolongé pour deux saisons, plus une année supplémentaire en option sur laquelle il a la main. S’il le désire, le prodige français peut donc refuser d’étendre son bail et placer le PSG dans une position inconfortable, une fois de plus, alors que l'écurie parisienne mise évidemment sur son numéro 7 pour la suite. Une situation que suivrait de près le Real Madrid, surtout que les échanges entre la formation espagnole et le clan Mbappé se seraient poursuivis après l’annonce de sa prolongation selon les révélations du journal Marca .

Jusqu’à maintenant, le Real Madrid n’a pas envisagé de relancer le dossier Mbappé