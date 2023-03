Le PSG a trouvé son prochain buteur, «il n’a aucune faiblesse»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un buteur capable d'épauler Kylian Mbappé, le PSG aurait coché le nom de Gonçalo Ramos, en très grande forme sous le maillot du Benfica. Mais pour recruter le joueur portugais, le club parisien va devoir casser la tirelire. Ancien international russe et aujourd'hui agent, Igor Korneev s'est prononcé sur les qualités de l'attaquant.

Auteur de 23 buts sous le maillot du Benfica cette saison, Gonçalo Ramos a tapé dans l'œil du PSG. Selon les informations de L'Equipe, Luis Campos penserait à lui pour épauler Kylian Mbappé la saison prochaine. Ancien international russe, devenu agent de joueurs, Igor Korneev a évoqué les qualités de Ramos.





« Il est rapide et il est fort »

« Il n'a aucune faiblesse. Il est rapide et il est fort. On voit qu'il peut battre un ou deux adversaires dans un petit espace. Il tourne et change complètement de direction, assez incroyablement. Et je ne parle pas seulement de sa performance à la Coupe du monde au Qatar. De plus, il joue bien des deux pieds, ce qui est un gros avantage pour un joueur de nos jour s » a-t-il confié dans des propos rapportés par As.

Quel est le prix de Gonçalo Ramos ?