Mbappé, Messi, Neymar… Il dévoile sa révolution pour le PSG

Thibault Morlain

Cette saison, le PSG s’est donc encore arrêté en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une élimination face au Bayern Munich qui pourrait ouvrir la porte à une grosse révolution au sein du club de la capitale et de son effectif. Cet été, cela pourrait énormément bouger au PSG. Alors que les rumeurs sont déjà nombreuses à ce sujet, Daniel Riolo a dévoilé ce qu’il fallait faire pour cette reconstruction.

A quoi ressemblera le PSG la saison prochaine ? La question se pose dès à présent puisque suite à l’élimination en Ligue des Champions, de nombreux changements sont annoncés au sein du club de la capitale. Lors du mercato estival, il y aura du mouvement. Des arrivées sont annoncées, mais aussi des départs. Et cela pourrait d’ailleurs concerner de grands noms de l’effectif de Christophe Galtier. « On garde Mbappé, on vire Messi et Neymar ? Oui, Verratti, Ramos… on reconstruit l’effectif », a d’ailleurs lâché Daniel Riolo sur le plateau de Quelle Epoque sur France 2 .

«Le PSG, ça ne l’intéresse pas» : Il balance sur Messi https://t.co/vfvbKnSsMy pic.twitter.com/nDCnCSogxp — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Bâtir autour de Mbappé

Celui qui officie habituellement chez RMC a dévoilé son plan pour la reconstruction du PSG. Et pour cela, il faut bâtir autour de Kylian Mbappé. « Si je suis président du PSG, oui je dis que je veux garder Mbappé car c’est un joueur hors du commun. Mais le garder dans ces conditions, c’est-à-dire sans construire d’équipe autour lui et en continuant à garder autour de lui des gens qui vont empêcher l’équipe de progresser, ça ne sert à rie n », a expliqué Daniel Riolo.

« Je vire Neymar ? Bien sûr que vous le virez »