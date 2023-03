Zidane : Le PSG vend la mèche dans ce feuilleton ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récemment éliminé en Ligue des Champions par le Bayern Munich, le PSG n’a donc plus que le championnat à jouer d’ici la fin de la saison et va donc tenter de valider au plus vite son titre national. Et Christophe Galtier, malgré les nombreuses spéculations sur une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane à son poste, se lâche sur sa situation personnelle.

À quoi faut-il s’attendre dans les prochains mois pour le PSG, notamment en ce qui concerne le poste d’entraîneur ? La nouvelle déconvenue européenne avec l’élimination dès le stade des 8es de finale de la Ligue des Champions, face au Bayern Munich, ne plaide clairement pas en faveur de Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG a également été sorti de la Coupe de France par l’OM, et il ne reste donc que le championnat à jouer pour le club de la capitale. Suffisant pour qu’un changement d’entraîneur soit évoqué…

Le PSG garde le cap sur Zidane

À cet effet, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance, d’autant que ce dernier avait déjà été approché l’été dernier, étant le grand fantasme de l’émir du Qatar pour le poste d’entraîneur du PSG. Zidane avait alors refusé, mais la donne a changé depuis la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France : « Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite », confiait Zidane en février, laissant ainsi la porte ouverte a PSG.

« Je parle tous les jours avec ma direction »