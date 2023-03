Un gros retour se prépare au PSG, le verdict est tombé

Thomas Bourseau

Une nouvelle tombé en Ligue des champions, le PSG devrait garder un oeil avisé sur les talents issus de région parisienne selon Thierry Henry, quitte à faire revenir des anciens titis. Pour le cas Moussa Diaby, le Paris Saint-Germain a une opportunité en or.

Après avoir perdu certaines de ses pépites formées à l’académie, le PSG devrait recruter des jeunes joueurs issus de la région parisienne dont le vivier est plus que conséquent. C’est en effet la solution proposée par Thierry Henry cette semaine à la suite de l’élimination du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale Ligue des champions face au Bayern Munich.

Thierry Henry a la solution pour les maux du PSG

« Est-ce qu’il faut revenir en arrière et recruter des jeunes joueurs français de la région de Paris parce qu’ils ont idolâtré ce club ? Vous avez vu Kingsley Coman l’autre jour quand il a marqué, il n’a pas célébré. Si c’est ça le projet, peut-être que les fans pourront le regarder en se disant que cela peut-être très intéressant. Si vous avez une équipe comme celle du PSG, je vais comparer avec mon Arsenal, il faut pouvoir s’identifier à l’équipe et parfois il faut aller attraper cette communauté de supporters et de gens qui aiment le club » . Voici le discours tenu par Thierry Henry cette semaine sur les antennes de CBS Sports.

PSG : Le Qatar lance un projet à 600M€, une réponse est tombée https://t.co/Sy0Qa360Z7 pic.twitter.com/VMFTZ1kC2a — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Le PSG a un coup à jouer avec Moussa Diaby