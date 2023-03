Le PSG se jette sur un joueur de Deschamps, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Étant parvenu à faire son trou au Bayer Leverkusen au point de voir les portes de l’équipe de France s’ouvrir, Moussa Diaby intéresserait son club formateur qu’est le PSG. Néanmoins, Arsenal et Newcastle auraient d’autres projets.

Moussa Diaby a effectué une bonne partie de ses classes au sein du centre de formation du PSG, comme Christopher Nkunku. Et comme Nkunku qui est également devenu international avec l’équipe de France de Didier Deschamps après son départ du Paris Saint-Germain, Diaby a pris le chemin de la Bundesliga en 2019 et non pour le RB Leipzig, mais pour le Bayer Leverkusen.

Le PSG emballé par le retour de Moussa Diaby…

Quatre saisons après le départ de Moussa Diaby pour le pensionnaire de Bundesliga, il semblerait que le PSG intéressé par le retour de l’international français. C’est du moins ce que Sky Deutschland a fait savoir en ce début de mois de mars. Et ce n’est pas Fabrizio Romano qui affirmera le contraire.

En direct, il annonce la couleur pour Zidane au PSG https://t.co/hAkTrTx800 pic.twitter.com/cWbLFUGg3o — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

…Arsenal le surveille depuis deux ans