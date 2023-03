Mercato : Le PSG a choisi sa prochaine star en attaque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vendu par le PSG il y a plus de quatre ans, Moussa Diaby a fini par exploser dans les rangs du Bayer Leverkusen et a totalement changé de statut en Allemagne. D’ailleurs, la direction du club parisien ne s’y trompe pas et envisagerait sérieusement de rapatrier son ancien titi lors du prochain mercato estival.

Au même titre que Kingsley Coman, Mike Maignan, Christopher Nkunku ou encore Moussa Dembélé, Moussa Diaby fait partie de ces titis formés au PSG et qui avaient été contraints à l’exil pour faire décoller leur carrière. Vendu lors du mercato estival 2018 au Bayer Leverkusen pour 15M€, le jeune ailier a explosé de l’autre côté du Rhin, devenant même international français (8 sélections).

Le PSG prépare un retour sensationnel, un ultimatum est fixé https://t.co/88XbjK261U pic.twitter.com/k2ArS49KR6 — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Le PSG veut le rapatrier

Comme l’annonce le journaliste Fabrizio Romano, le PSG envisage désormais de faire revenir Moussa Diaby pour renforcer son secteur offensif l’été prochain. Les dirigeants parisiens suivent son évolution en continu depuis son départ, mais le PSG n’est pas seul puisqu’Arsenal et Newcastle sont également sur les traces de Diaby.

Aucune décision arrêtée

Par ailleurs, alors que le contrat de Moussa Diaby court jusqu’en 2025, le Bayer Leverkusen n’a pas encore statué sur l’avenir de son joueur et fera en fonction des offres formulées l’été prochain. Le PSG devra donc mettre le paquet pour rapatrier son ancien titi, devenu star de Bundesliga.