Jackpot avec Messi, la grande annonce du PSG

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG ne change pas de cap avec Lionel Messi. Le club parisien n'a pas changé d'avis et souhaite toujours prolonger le contrat de l'international argentin, 35 ans. Une décision qui trouve, peut-être, sa source dans le domaine marketing. En effet, la formation enregistre des chiffres records depuis l'arrivée du champion du monde.

Présent à Paris depuis l'été 2021, Lionel Messi est à un tournant. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l'international argentin a le choix. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club de la capitale souhaite le conserver et une offre aurait, déjà, été soumise.

Il veut virer Messi du PSG, «que ça s’arrête» https://t.co/PYXSamR0tZ pic.twitter.com/FGset5RR44 — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Le PSG passe à l'action pour Messi

Des sources proches de Nasser Al-Khelaïfi confirment qu'une proposition a été transmise à Lionel Messi, qui dispose d'autres options pour son avenir. Le Barça et l'Inter Miami seraient toujours en course dans ce dossier. Mais pourquoi le PSG souhaite-t-il, autant, conserver Messi ? Pour ses performances, mais pas que...

Messi ? « Une source de revenus inépuisable »