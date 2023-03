Catastrophe pour Neymar au PSG, c’était «devenu indispensable»

La rédaction

Sorti sur blessure le 19 février dernier lors de la victoire du PSG face au LOSC (4-3), la saison de Neymar est d’ores et déjà terminée. Le Brésilien souffre d’une entorse avec des lésions ligamentaires, ce qui l’a obligé à se faire opérer. Le numéro 10 parisien a souvent été sujet à ce genre de blessure et une opération était devenue inévitable.

On ne reverra pas Neymar avec le maillot du PSG cette saison. Sorti sur civière lors de la victoire face au LOSC le 19 février dernier (4-3), le Brésilien s'est fait opérer de la cheville et devrait pouvoir reprendre l'entraînement d'ici trois à quatre mois.

« Difficile d’affirmer qu’une mauvaise hygiène de vie est directement responsable d’entorses de cheville »

Canal Supporters a interrogé un kiné-ostéopathe pour essayer d’expliquer les raisons de ces blessures à répétitions, et notamment si elles pouvaient être liées à l'hygiène de vie de Neymar. « Difficile d’affirmer qu’une mauvaise hygiène de vie est directement responsable d’entorses de cheville à répétition, surtout quand le joueur subit beaucoup de fautes comme Neymar. Et pourtant, dans quelle mesure la fatigue globale du joueur n’entre pas en ligne de compte pour encaisser ces fautes ? Les muscles sont censés retenir l’articulation et le font forcément moins bien si le joueur est fatigué », a-t-il déclaré.

« L’opération était devenue indispensable »