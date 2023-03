Mbappé avec Zidane, il annonce la couleur en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Du haut de ses 24 ans, Kylian Mbappé est déjà entré dans l’histoire du football, remportant la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France avant d’échouer en finale quatre ans plus tard, à l’issue d’une rencontre face à l'Argentine au cours de laquelle il a inscrit un triplé. Aux yeux de Michel Platini, la star du PSG l’a déjà rejoint au côté de Zinedine Zidane au panthéon du football français.

Si l’on est désormais habitué à le voir exploser les records, difficile parfois de trouver encore des qualificatifs pour évoquer le niveau de Kylian Mbappé. L’international français a notamment redonné espoir à son équipe en finale de la dernière Coupe du monde en inscrivant un triplé face à l’Argentine. Ce qui n’aura pas suffi aux hommes de Didier Deschamps pour l’emporter, quatre ans et demi après leur sacre en Russie dans lequel l’attaquant du PSG avait déjà joué un rôle important. Invité de RMC , Michel Platini juge déjà Kylian Mbappé comme son égal, et celui de Zinedine Zidane.

Mbappé avec Platini et Zidane ? « Oui, absolument » lance l’ancienne gloire de Nancy et de la Juventus

Interrogé sur le fait de citer dès maintenant Kylian Mbappé parmi les légendes du football français, au même titre que lui-même et de Zinedine Zidane, Michel Platini n’affiche aucune hésitation. « Oui, absolument. Ce qu’il montre et ce qu’il a fait est exceptionnel, je suis désolé », lance-t-il dans l’émission Rothen s’enflamme , avant de justifier son propos.

« Il est hors norme dans sa rapidité », estime Platini