L’OM veut lâcher 20M€, il enrage

Cet été, l’OM pourrait une nouvelle fois se montrer actif sur le mercato. Ces derniers jours, le nom de Falorin Balogun revient d’ailleurs avec insistance pour venir renforcer le secteur offensif du club phocéen. Mais pour Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, lâcher 20M€ pour un avant-centre sera un non-sens.

Comme souvent, l'OM devrait une nouvelle fois animer le mercato cet été. Et l'un des premiers noms qui circulent est celui de Falorin Balogun. Prêté par Arsenal, l'attaquant du Stade de Reims a déjà inscrit 16 buts en Ligue 1. Néanmoins, alors que le club phocéen vient d'investir 32M€ pour Vitinha, le recrutement d'un avant-centre est-il une priorité ? Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, la réponse est claire.

«Je me demande ce que vaut vraiment Vitinha»

« Moi j‘aimerais surtout voir un Vitinha jouer et voir ce qu’il vaut. Parce qu’on parle déjà d’un 9 qu’on a acheté avec un transfert record de tous les temps pour l’OM. Il a été une fois titulaire peut être deux à tout casser. Moi pour l’instant je me demande ce que vaut vraiment Vitinha. Parce que si on considère qu’il est déjà carbonisé, que c’était un mauvais achat c‘est plutôt inquiétant. Si pour le coup on considère que c’est juste un manque de rythme, de conditions physiques, d’adaptation… », assure-t-il pour Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«Je ne suis pas sûr que la priorité soit d’acheter un nouveau 9»