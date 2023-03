Mercato : Un énorme dossier vole déjà en éclats à l’OM

Thibault Morlain

Après un mercato hivernal animé, du côté de l’OM, on prépare déjà le prochain recrutement. Et cet été, cela pourrait être tout aussi agité sur la Canebière. Qui pourrait rejoindre l’OM ? Des noms commencent déjà à filtrer et dernièrement, il a notamment été question d’une piste menant au Real Madrid. Mais voilà qu’une mise au point a été effectuée à propos de ce dossier.

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’OM a réalisé d’énormes coups sur le mercato ces derniers mois. Et forcément, la question est de savoir ce que prépare le club phocéen pour cet été. Avec une possible qualification en Ligue des Champions, du lourd est attendu sur la Canebière. Et l’OM ne manquerait pas d’idées selon les informations de 90min .

La rumeur Asensio…

En effet, le média britannique a annoncé que l’OM était dans la course pour un joueur du Real Madrid : Marco Asensio. En fin de contrat chez les Merengue, l’attaquant espagnol est très courtisé. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, du PSG, de la Juventus ou encore Arsenal, Asensio aurait donc éveillé également l’intérêt de l’OM.

… déjà démentie !