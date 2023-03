Vente OM : Un incroyable projet se prépare à l’OM

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Frank McCourt est encore et toujours le propriétaire. Mais voilà, cela fait maintenant plus de deux ans que Thibaud Vézirian persiste à dire que le club phocéen est vendu et va changer de pavillon. Le journaliste en a d’ailleurs rajouté une couche à propos de la vente de l’OM, promettant d’ailleurs du lourd pour l’avenir.

Le feuilleton de la vente de l’OM n’en finit plus de faire parler. En effet, les rumeurs continuent d’affluer à ce sujet. Malgré les démentis de Frank McCourt, le sujet est toujours sur la table. Il faut dire que Thibaud Vézirian fait notamment partie de ceux qui ne cesse de remettre des pièces dans la machine concernant la vente de l’OM. D’ailleurs, à l’occasion d’un entretien pour Teamfootball , le journaliste a fait certaines annonces sur le sujet et le projet qui se préparerait à l’OM.

« La suite pour l’OM, c’est un grand projet »

« Le rapprochement entre l’OM et la CMA-CGM, oui j’en ai parlé très tôt, grâce à des sources bien informées. J’ai pu ensuite glisser le nom de cette société, juste avant l’officialisation du contrat de sponsoring avec l’OM, à l’automne. Je reste droit dans mes bottes, oui, la suite pour l’OM, c’est un grand projet. Un grand consortium. Ce point n’a pas changé. Les sociétés, oui, avec le temps, tout évolue, c’est normal, surtout vue la situation géopolitique actuelle. Les grands pays jouent aux funambules devant une menace de guerre mondiale, donc faire s’associer des entreprises de divers pays pour mener un projet commun dans le domaine du sport, c’est sûr que c’est compliqué », a tout d’abord expliqué Vézirian.

« L’OM pourra jouer dans la cour des grands »