«C’est risqué», coup de froid pour la vente de l’OM

Depuis l’annonce du partenariat entre l’OM et le groupe CMA CGM, les rumeurs vont bon train concernant un possible rachat du club phocéen par un certain Rodolphe Saadé. Face à tout ce qui a pu se dire, le principal intéressé avait d’ailleurs pris la parole pour démentir tout intérêt pour reprendre l’OM. Et voilà qu’une nouvelle annonce a été effectuée à ce sujet.

Depuis de longs mois maintenant, la vente de l’OM fait énormément parler. Malgré les démentis de Frank McCourt, les rumeurs continuent de se multiplier et ça s’est accélérer dernièrement suite à l’annonce du partenariat entre l’OM et CMA CGM. Patron de ce groupe, Rodolphe Saadé a alors été annoncé comme le possible futur repreneur du club phocéen. Quid alors d'un rachat par Saadé ?

L’OM boucle «le plus gros transfert de tous les temps», il hallucine https://t.co/jpIMtw9ppo pic.twitter.com/rX8faA7CZ9 — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

« Est-ce que ça ira jusqu’au rachat du club ? Je n’en suis pas totalement persuadé »

Pour Football Club de Marseille , Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, s’est prononcé sur un potentiel rachat de l’OM par Rodolphe Saadé. Il a alors confié : « Je pense que Rodolphe Saadé est plutôt aujourd’hui dans une volonté de faire vivre un territoire, Marseille et sa région. On le voit de par ses nombreux investissements mais aussi l’emploi qu’il créé sur notre territoire. Sa prise de responsabilité dans le sponsoring de l’OM pour la saison prochaine est un pas de plus dans cette histoire qu’il est en train d’écrire entre son entreprise CMA CGM et le territoire. Est-ce que ça ira jusqu’au rachat du club ? Je n’en suis pas totalement persuadé parce qu’acheter un club comme l’OM c’est à double tranchant, soit on est adoré, soit on est détesté ».

« C’est une piste qui peut être crédible (…) mais attention… »