Messi, Tudor, Galtier… Toutes les infos mercato du 30 mars

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Messi penche plutôt vers un départ

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi semble s'éloigner de jour en jour du Parc des Princes. L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que l'attaquant argentin n'est pas tellement tenté par l'idée d'une prolongation, et penche plutôt vers un départ libre en fin de saison. Les discussions se poursuivent en coulisses entre la direction du PSG et la Pulga , mais le pessimisme règne dans ce dossier.



Messi - PSG : la presse espagnole annonce l'inverse !

Décidément, ce feuilleton Lionel Messi part dans tous les sens au PSG. Contrairement à la tendance dégagée par L'EQUIPE , Marca assure de son côté que l'ancien maitre à jouer du FC Barcelone est bien parti pour prolonger son contrat d'une année au Parc des Princes, avant de filer en MLS à l'été 2024. Par ailleurs, le quotidien espagnol annonce que Messi ne reviendra pas au Barça, qui semblait pourtant fantasmer sur son retour en fin de saison au terme de son contrat avec le PSG.



OM : La Juventus est bien là pour Tudor

Comme révélé ces derniers jours par la presse italienne, Igor Tudor figure bel et bien sur les tablettes de la Juventus Turin. La Provence confirme cet intérêt du club bianconero pour l'entraîneur croate de l'OM, et son entourage fait le point : « Il est l’un des leurs, il fait partie de la famille », indique une source proche de Tudor. Par ailleurs, le quotidien régional précise que Pablo Longoria, le président de l'OM, figure lui aussi sur les tablettes de la Juve où il a déjà officié par le passé, tout comme son directeur sportif Javier Ribalta.



Galtier a pris le jackpot en signant au PSG

Attiré sur le banc du PSG l'été dernier par Luis Campos, Christophe Galtier a changé de statut avec cette opportunité, tant sur le plan du projet sportif que sur l'aspect financier ! L'EQUIPE dévoile en effet ce jeudi le classement des entraîneurs les mieux payés de Ligue 1, et sans surprise, Galtier occupe la première place puisqu'il perçoit 665 000 € par mois au PSG, soit deux fois plus que son salaire à Nice (330 000 €), et quatre fois plus qu’à Lille (180 000 €).



