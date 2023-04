Ça se confirme au PSG, Zidane reçoit un message

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que plusieurs noms d'entraîneurs circulent pour remplacer Christophe Galtier, dont celui de Zinedine Zidane, le10sport.com vous révélait en exclusivité que la tendance était à un maintien de l'actuel coach du PSG. Ce dernier confirme d'ailleurs qu'il prépare déjà la prochaine saison.

Nommé sur le banc du PSG l'été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier est déjà sous pression. Et pour cause, malgré une première partie de saison prometteuse, le club de la capitale a sombré en 2023. Eliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le PSG n'est pas encore assuré de décrocher le titre en Ligue 1. Néanmoins, bien que le nom de Zinedine Zidane circule, la direction parisienne privilégie pour le moment la continuité avec le duo Galtier-Campos, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Et Christophe Galtier confirme qu'il compte bien conserver sa place.

«Je me sens légitime d'être l'entraîneur du PSG»

« Oui, je me sens légitime d'être l'entraîneur du PSG. Je prépare la saison prochaine avec Luis Campos et la direction. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va dessiner l'effectif. Mais mon quotidien se concentre tout de même sur les dix matches avec la grande détermination d'aller chercher le titre de champion de France », confiait le coach du PSG en conférence de presse, avant de se projeter sur la saison prochaine.

Galtier et Campos préparent la saison prochaine