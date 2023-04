Le PSG réclame une star à 100M€, il prédit un échec colossal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel avant-centre, le PSG s'active déjà en coulisses. Dans cette optique, Victor Osimhen semble être la priorité du club de la capitale. Une piste qui ne fait pas l'unanimité auprès de Jérôme Rothen qui estime que Christophe Galtier et Luis Campos font dans la facilité avec un joueur qu'il connaisse déjà bien.

En quête d'un avant-centre en vue de la saison prochaine, le PSG aurait jeté son dévolu sur Victor Osimhen qui réalise une saison exceptionnel avec le Napoli. Il faut dire que Luis Campos connait très bien l'entourage de l'attaquant nigérian qu'il avait recruté au LOSC en 2019 avant de le vendre à Naples en 2021. Et pourtant Jérôme Rothen n'est absolument pas convaincu par cette piste.

Le PSG dégaine son offre, surprise à venir pour Lionel Messi https://t.co/keCYYII8g6 pic.twitter.com/WbAFoHL6QD — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Osimhen au PSG, Rothen n'est pas convaincu

« Victor Osimhen ? Pour moi cette réflexion-là, c'est la facilité. Campos et Galtier l'ont eu à Lille, donc ils se disent qu'automatiquement avec eux ça va fonctionner parce que ça marchait à Lille. En plus, on a les moyens de se tourner vers un tel joueur : meilleur joueur du championnat italien, il brille en Ligue des Champions et peut-être qu'il ira au bout et arrivera avec un statut particulier. Ils se disent, c'est sûr, ça va calmer les supporters. C'est un nom qui va ronfler cet été et on aura l'occasion de le voir jouer au Parc des Princes. Moi, je n'ai pas cette même vision du football », lance l'ex-joueur du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.

«J'aimerais qu'il y ait une réflexion différente»