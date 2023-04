Messi - PSG : Accord attendu, un grand ménage se prépare sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Lionel Messi n’est pas certain de vouloir rester au PSG, le FC Barcelone veut profiter des doutes de l’international argentin pour le convaincre de revenir. La formation blaugrana a confirmé vendredi des contacts avec le camp Messi, mais Joan Laporta doit boucler plusieurs départs avant d’espérer recruter La Pulga et ses autres cibles du mercato.

« Nous sommes en contact avec l'entourage de Messi . » Le FC Barcelone ne s’en cache plus, le retour de l’ancien numéro 10 est bien envisagé au sein de la direction. Interrogé vendredi, Rafa Yuste a confirmé l’existence de contacts avec le camp argentin, alors que le bail du principal concerné avec le PSG prend fin à l’issue de la saison. « J'aimerais qu'il revienne et je suis sûr que de nombreux fans partagent mon avis. Je crois que les histoires de la vie doivent bien se terminer et c'est pourquoi nous avons des contacts avec Messi, bien sûr », a ajouté le vice-président du Barça.

Des discussions, mais pas d’offres

Cependant, le FC Barcelone a encore du pain sur la planche avant d’espérer présenter Lionel Messi au Camp Nou. Ce samedi, Sport indiquait qu’aucune proposition formelle n’avait encore été dégainée par le président Joan Laporta. Les Blaugrana doivent en effet dégraisser en vue du mercato.

Le Barça doit dégraisser pour Messi et ses autres pistes