Il quitte l'OM et se retrouve en plein cauchemar

Figure de l’OM pendant plusieurs années, Florian Thauvin a quitté la cité phocéenne il y a bientôt deux ans. Libre de tout contrat, il a fait le choix de rejoindre les Tigres de Monterrey, où il a retrouvé André-Pierre Gignac. L’histoire s’est mal terminée avec le club mexicain, et le champion du monde 2018 a fait son retour en Europe lors du mercato hivernal, à l’Udinese. Cependant, quelques mois seulement après son arrivée, Florian Thauvin est déjà fortement décrié en Italie.

Alors qu’il avait quitté l’OM en 2021 pour rejoindre les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin ne sera finalement pas resté bien longtemps au Mexique. Un an et demi après seulement, le contrat du joueur âgé de 30 ans a été résilié et il a fait son retour en Europe. En ce sens, Florian Thauvin s’est engagé avec l’Udinese jusqu’en juin 2025.

Thauvin n’y arrive toujours pas

En sept rencontres disputées avec le club italien, Florian Thauvin n’a inscrit aucun but et délivré aucune passe décisive, et les critiques commencent à fuser de l’autre côté des Alpes. À tel point que dans la presse italienne, un départ est d’ores et déjà évoqué. Si Gerard Deulofeu est toujours absent, Isaac Success est régulièrement préféré à Florian Thauvin, tandis que le jeune Simone Pafundi monte également en puissance.

«Florian pourrait quitter l’équipe dès l’été prochain»