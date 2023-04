Mercato : C’est la douche froide pour le PSG

Thibault Morlain

Grâce à une clause présente dans le contrat de Xavi Simons, aujourd’hui au PSV Eindhoven, le PSG a la possibilité de faire revenir le Néerlandais au mercato estival. Compte tenu de la saison réalisée par le milieu offensif, cela pourrait être un très bon coup. Mais encore faut-il que Xavi Simons souhaite retrouver le PSG. Le club de la capitale est donc à l’affût, mais voilà que les dernières déclarations dans ce dossier ne devraient pas rassurer les Parisiens.

Du côté du PSG, on a déjà la tête tournée vers la saison prochaine. Christophe Galtier l’a confirmé, ça discute déjà avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi pour la construction du prochain effectif. A quoi ressemblera le groupe parisien ? Qui rejoindra le PSG cet été ? Certains regards se tournent vers Xavi Simons, lui qui avait quitté le club de la capitale l’été dernier. Excellent avec le PSV Eindhoven, le Néerlandais pourrait revenir à Paris grâce à une clause dans son contrat. Mais cela est encore loin d’être fait…

« Il reste »

Xavi Simons redeviendra-t-il un joueur du PSG ? Au PSV Eindhoven, on ne le souhaite pas. Ainsi, pour AD , Patrick van Aanholt a fait passer un énorme message sur l’avenir du Néerlandais, lâchant : « C’est la première chose que j’ai dite : maintenant que je viens, tu dois rester. Il reste. Bien sûr qu’il le fera ».

« J’ai une situation stable ici »