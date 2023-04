Une star sur le départ, la recrue idéale est trouvée à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Indiscutable avec Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a vu son statut changer totalement, passant la plupart de son temps sur le banc de touche sous les ordres d’Igor Tudor. Le joueur de 36 ans pourrait alors plier bagage en fin de saison, obligeant l’OM à recruter un remplaçant, qui se trouve peut-être déjà en Ligue 1.

Pion essentiel de l’équipe dirigée par Jorge Sampaoli la saison dernière, Dimitri Payet a été le grand perdant de l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM. A 36 ans, le Français apparaît désormais comme un joker de luxe, passant la plupart de son temps sur le banc de touche. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Payet pourrait mettre fin à son aventure marseillaise dès cet été du fait de son nouveau statut. Une décision qui obligerait alors l’OM à se montrer actif pour dénicher son remplaçant. Journaliste à Football Club de Marseille , Nicolas Filhol a déjà une idée.

« Il faut que Blas parte de son club »

« Blas, s’il vient, le problème, c’est que tu as de la concurrence. Il y a Harit, Malinovskyi et Ounahi, qui peut jouer à ce poste. C’est bien d’avoir des vrais bons joueurs de Ligue 1, mais encore faut-il qu’il le reste s’il vient à l’OM. On ne sait pas si c’est un joueur qui peut encore franchir un palier, puisqu’il n’y a pas de référence à son niveau. Après ça, c’est sûr qu’il est bon à Nantes, mais il faut qu’il parte de son club », estime le journaliste.

« Pour remplacer numériquement Payet, ce serait parfait »