Un entraîneur de renom débarque au PSG, l’incroyable révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 2 janvier 2021, Mauricio Pochettino débarquait au PSG pour remplacer Thomas Tuchel, remercié par Leonardo quelques jours plus tôt. Une arrivée, rendue possible par l'un des conseillers de Nasser Al-Khelaïfi. De nationalité anglaise et grand fan de Tottenham, il aurait soufflé le nom du technicien argentin au président parisien.

Pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc parisien, le PSG avait rappelé un ancien de la maison. Passé par la capitale entre 2001 et 2003, Mauricio Pochettino faisait son retour à Paris en janvier 2021 avec l'ambition de mener le club vers les sommets, notamment en Ligue des champions.

Le PSG contacte un entraîneur, la folle proposition est révélée https://t.co/u8gDPMXdug pic.twitter.com/cZ1ZgnOogm — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Le nom de Pochettino soufflé par l'un des conseillers d'Al-Khelaïfi

Selon Daniel Riolo, l'idée de nommer Pochettino proviendrait d'un conseiller de Nasser Al-Khelaïfi. « Il a deux conseillers, deux anglais, on ne sait pas ce qu’il font là. L’un gère sa communication personnelle. Les mecs sont supporters de Tottenham, l’un lui avait conseillé le nom de Pochettino » a confié le journaliste lors de l'émission Les Réservistes

Un passage loin d'être concluant

Mais ce choix ne s'est pas avéré payant. Malgré une demi-finale en Ligue des champions lors de la saison 2020/2021, Pochettino n'a pas réussi à imposer sa patte au PSG. Après un an et demi de bons et loyaux services, il a été remplacé par Christophe Galtier.