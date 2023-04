Cauchemar au Real Madrid, le PSG peut en profiter

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'été 2019 au Real Madrid en provenance de l'OL, Ferland Mendy connaît une saison compliquée avec le Real Madrid. Le défenseur français serait au fond du gouffre suite à une énième blessure qui ferrait encore plus douter les dirigeants madrilènes quant à son avenir. Intéressé cet hiver, le PSG pourrait réaliser une belle opération.

Ça ne s'arrange pas pour Ferland Mendy au Real Madrid. Blessé depuis le 26 janvier et le match face à l'Atletico Madrid, le latéral a effectué son retour contre le Barça de Xavi le 19 mars avant la trêve. Malgré cela, son club a annoncé une blessure au muscle soléaire le 31 mars. La blessure de trop pour le Français, abattu et pour qui l'avenir s'obscurcit à Madrid.

Mendy au bord des larmes

Ferland Mendy ne serait pas au bout de ses surprises. A en croire Defensa Central , sa nouvelle blessure serait plus grave que prévu. A l'annonce du nouveau diagnostic qui fait état d'une absence de trois semaines, le joueur était au bord des larmes selon le journal ibérique. De quoi faire douter les dirigeants du Real Madrid.

Le PSG à un coup à jouer