Messi - PSG : La nouvelle annonce !

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi a plusieurs options pour son avenir. L’Argentin pourrait notamment retourner au FC Barcelone, Rafa Yuste avait d’ailleurs récemment révélé que les Blaugrana étaient en contact avec l’entourage de l’Argentin. Interrogé à ce sujet en marge du Clasico face au Real Madrid ce mercredi, Mateu Alemany a botté en touche.

Comme indiqué par Le 10 Sport le 18 février dernier, la prolongation de Lionel Messi au PSG était en bonne voie. Les discussions suivaient leur cours et l’optimisme était de mise dans ce dossier. Mais désormais, l’Argentin semble plus se diriger vers un départ, selon L’Équipe et RMC Sport . D’autant plus que Lionel Messi pourrait faire son retour au FC Barcelone, près de deux ans après l’avoir quitté pour rejoindre le club de la capitale.

«Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne»

Dans cette optique, Rafa Yuste a révélé la semaine dernière que le Barça était en contact avec le clan Messi. « Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici », a déclaré le vice-président du FC Barcelone. En marge du Clasico face au Real Madrid ce mercredi soir, dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Roi, Mateu Alemany a également été interrogé à ce sujet.

«Messi est l'histoire vivante de Barcelone, c'est le meilleur de l'histoire du football»