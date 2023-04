Mercato - PSG : Cette phrase lourde de sens dans le dossier Mbappe-Real…

Alexandre Higounet

Alors qu’il était tout à sa joie après la belle victoire du Real Madrid contre Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des champions, qui place le club merengue en position idéale avant le retour, Vinicius Jr a été interrogé sur la perspective d’une signature future de Kylian Mbappe. Décryptage de sa réponse…

Au soir de la belle victoire du Real Madrid contre Chelsea, comptant pour le quart de finale aller de la Ligue des champions, qui assurait une position préférentielle à la formation merengue avant le retour, l’attaquant brésilien du Real Vinicius Jr a été interrogé sur l’hypothèse que Kylian Mbappe vienne renforcer l’équipe à l’avenir. L’attaquant brésilien a alors répondu tranquillement au micro de l’émission espagnole El Chiringuito : « La vérité est que je pense aux joueurs qui sont ici. Nous travaillons tous les jours ensemble pour réussir cette saison ».

Mbappé - PSG : Il en remet une couche sur son mercato https://t.co/PHgRzG8yDZ pic.twitter.com/qVDLfaJWLf — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

La réponse froide de Vinicius…

A priori anodine, la réponse de Vinicius ne l’est au final pas tant que ça… Dans un contexte de joie comme celui dans lequel il baignait après cette victoire contre Chelsea, les conditions apparaissaient totalement réunies pour que le joueur envoie un message accueillant et convenu selon lequel le Real Madrid, en tant que plus grand club au monde, avait vocation à recruter les meilleurs, et que Kylian Mbappe était bien sûr le bienvenu dans ce cadre.

L’épisode de l’été dernier peut-il avoir laissé une trace dans le vestiaire ?

Mais la réponse totalement inverse qu’il a livrée, accueillant plutôt froidement la perspective d’une signature de Kylian Mbappe, laisse deviner un contexte pas si favorable que cela pour l’attaquant tricolore au sein du groupe madrilène. On peut alors émettre l’hypothèse que l’épisode de la volte-face de dernière minute de Mbappe l’été dernier, l’attaquant parisien revenant sur l’accord de principe dont il disposait avec le Real pour prolonger à Paris, pourrait avoir laissé des traces jusque dans le vestiaire du club merengue. Si cette hypothèse venait à se confirmer, tout cela pourrait avoir son importance dans la perspective du mois de juin 2024, date à laquelle le joueur sera de nouveau libre et donc susceptible de s’engager avec le Real…