Un joueur de Deschamps est envoyé à l’OM, il réagit

En forme ces derniers temps au Real Madrid, Eduardo Camavinga a vu Mohamed Henni, célèbre supporter de l’OM, lui demander s’il pourrait à l’avenir venir à Marseille. Sa réponse fut plutôt amusante.

Ces dernières semaines, Eduardo Camavinga dispose d’un temps de jeu plus important du côté du Real Madrid et est en concurrence avec son « frère » et compatriote français Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Mais pas de mauvaises ondes, les deux hommes s’entendent à merveille et comptent bien continuer à se tirer mutuellement vers le haut.

Camavinga bien déterminé à réussir au Real Madrid

C’est du moins les propos que Camavinga a récemment tenu à RMC Sport. « C'est comme mon frère. Dès qu'il est arrivé, je l'ai pris avec moi parce que j'étais là avant. On avait parlé avant, je lui ai dit et présenté comment c'était ici.Et comme il a dit, on est tout le temps ensemble, on rigole beaucoup. Quand on joue ensemble, on essaie de se trouver ».

Mohamed Henni demande à Camavinga s’il se verrait à l’OM