Attendu au PSG, il reçoit un terrible avertissement

Âgé de seulement 19 ans, Rayan Cherki est devenu incontournable dans l’équipe mise en place par Laurent Blanc à l’OL. Considéré comme un grand espoir du football français, le milieu offensif est très convoité sur le mercato, notamment par le PSG qui pour rappel, avait tenté de le recruter cet hiver. Mais alors que Lyon s’est imposé face à Toulouse ce vendredi, Laurent Blanc a fait passer un message à son joueur.

Rayan Cherki sera-t-il toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en championnat cette saison, le joueur de 19 ans semble avoir effectué de grands progrès, lui qui était réputé pour son côté individualiste. Mais surtout, l’espoir français ne semble pas étranger au regain de forme de l’OL ces derniers temps. Après avoir battu le PSG au Parc des Princes le 2 avril dernier (0-1), les hommes de Laurent Blanc ont enchaîné en championnat avec 2 victoires consécutives face à Rennes (3-1) et face à Toulouse (1-2), et pointent désormais à une prometteuse 6ème place en Ligue 1. De quoi annoncer un mercato estival agité pour les Gones ?

Laurent Blanc l’affirme, « Rayan Cherki n’a pas fait un bon match »

Conscient du potentiel, ainsi que de l’intérêt du PSG à son égard, Laurent Blanc se montre parfois très autoritaire avec Rayan Cherki. Après la rencontre face à Toulouse, l’entraîneur lyonnais s’est arrêté au micro de Prime Vidéo . « Rayan Cherki a-t-il fait un bon match ? Non. En première période, il doit tuer le match à lui tout seul, mais il ne le fait pas. On joue au football aussi pour gagner, il faut faire le bon geste, au bon moment, jouer juste, et je trouve qu'en première mi-temps, il n'a pas joué juste. En seconde période, il a joué juste. Avec toutes les qualités qu'il a, on s'attend à ce qu'il fasse des mi-temps comme ça » .

Rayan Cherki, « un talent hors normes » selon Laurent Blanc