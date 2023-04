PSG : Messi prend la parole, que va-t-il décider ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bientôt libre, Lionel Messi est encore en pleine réflexion pour son avenir et fait durer le suspense, alors qu’une prolongation au PSG est désormais très incertaine. Le FC Barcelone rêve quant à lui d’un retour difficile à concrétiser, alors que l’Arabie saoudite et les États-Unis lorgnent également l’Argentin. Ce dernier n’a d’ailleurs pas caché ses doutes au cours d’une publicité pour Louis Vuitton.

Chaque jour qui passe rapproche un peu plus Lionel Messi de la fin de son aventure parisienne. Le bail de l’Argentin court en effet jusqu’au 30 juin 2023, et une prolongation au PSG est désormais loin de voir le jour, bien que celle-ci ne soit pas encore totalement exclue. De son côté, le FC Barcelone se met sérieusement à rêver d’un retour de La Pulga très difficile à concrétiser, Joan Laporta étant toujours freiné dans ses ambitions sur le plan financier. Alors que la décision du septuple Ballon d’Or, également courtisé aux États-Unis et en Arabie saoudite, est très attendue, c’est dans une publicité que celui-ci a pris la parole sur le sujet.

Le feuilleton Messi s’emballe, le PSG peut trembler https://t.co/DWbIut8waH pic.twitter.com/lnnXLcmBWH — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Messi évoque un avenir incertain… dans une campagne publicitaire

Au cœur d'une nouvelle campagne de publicité pour Louis Vuitton , Lionel Messi s’est affiché en pleine réflexion sur son avenir. Difficile de ne pas faire un rapprochement avec sa propre situation personnelle, alors que l’avenir de La Pulga s’écrit en pointillé. « Pour moi, l’Horizon (le nom de la valise, ndlr), c’est me tourner vers l’avenir, prendre mon envol, me laisser emporter par mon imagination. Envisager ce qui pourrait se produire, m’ouvrir au champ des possibles », confie Messi.

« Je n’ai aucune idée de ce qui m’attend »