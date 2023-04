Mercato : Le PSG snobé, les coulisses dévoilées

La rédaction

Véritable feuilleton de l'été dernier, Seko Fofana a finalement décidé de rester au RC Lens. Pisté de près par le Paris Saint-Germain, l'international ivoirien a prolongé jusqu'en juin 2025. Un joli coup de la part des Sang et Or puisque le milieu de terrain de 27 ans est tout aussi décisif que la saison dernière. Le directeur général de Lens, Arnaud Pouille, a d'ailleurs raconté les coulisses de cette prolongation.

L'annonce avait été faite d'une manière inédite. Le 31 août 2022, à la toute fin du mercato, alors que le PSG se faisait de plus en plus pressant et suite à une éclatante victoire 5-2 face à Lorient, les supporters du RC Lens restent dans les tribunes. Un table est placée au centre du terrain, le stade s'éteint et un projecteur éclaire le milieu de terrain. Puis, Seko Fofana arrive avec une veste estampillée « Not from Paris Madame » et signe sa prolongation de contrat jusqu'en 2025 avant que ses coéquipiers viennent fêter cette bonne nouvelle avec lui. Arnaud Pouille, sur la chaîne Twitch de la Ligue 1 Uber Eats, raconte ce moment.

« Sa prolongation a été relativement évidente »

Le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille a ainsi évoqué les coulisses de la prolongation de Seko Fofana : « En interne sa prolongation a été relativement évidente. Ça n’a pas été la chose la plus complexe à gérer. Nous avons transformé une difficulté en opportunité. Quand a senti qu’il s’investissait dans le club, qu’il choisissait les maillots pour la saison 2024/25, les tenues de ville pour la saison suivante, on s’est dit lui il n’est pas parti… »

PSG : C’est la guerre avec Galtier ? La réponse https://t.co/61Ubl8StFl pic.twitter.com/TpHstOjeUo — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

« Les joueurs regardent les opportunités qui se présentent »