Mercato : L’OM frappe un grand coup, tout était prévu

La rédaction

Comme à son habitude, Pablo Longoria s’est montré inspiré sur le marché des transferts l’été dernier en bouclant le coup Jonathan Clauss notamment. Et pour Clauss, Lens avait tout prévu.

Au cours du dernier mercato estival, Pablo Longoria a tenté de faire son marché au RC Lens. Le président de l’OM a partiellement réussi puisque Jonathan Clauss a troqué la tunique des Sangs-et-or pour la phocéenne de l’Olympique de Marseille.

L’OM a bouclé le coup Clauss, et a tenté Fofana

Comme ce fut stipulé dans la presse, avant qu’il prenne la décision de prolonger son contrat au RC Lens jusqu’en juin 2025 le 31 août dernier, Seko Fofana fut courtisé par l’OL, le PSG, mais également l’OM. Pablo Longoria a pu mettre la main sur Clauss, pas sur Fofana, qui n’avait pas de remplaçant au RC Lens, à la différence de l’international français. De quoi justifier la vitesse des négociations pour son transfert.

Les démentis s’enchainent pour le mercato de l’OM https://t.co/qnmK0jc3gz pic.twitter.com/AzTtMLhEi5 — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«Quand Jo Clauss est parti, Jimmy Cabot était là»