Mercato : Mbappé va mettre une grosse pression au PSG

Alors qu’il reçoit le RC Lens ce samedi soir, le PSG a l’opportunité de prendre neuf points d’avance en tête de la Ligue 1. Une rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé aura à cœur de briller, lui qui n’a pas trouvé le chemin des filets lors des trois dernières rencontres. L’attaquant parisien veut finir la saison fort, afin d’avoir encore plus de poids dans les choix sportifs du club de la capitale.

Muet lors des trois dernières rencontres, Kylian Mbappé a l’occasion d’inverser la tendance ce samedi soir, lors du choc de Ligue 1 entre le PSG et le RC Lens. Une rencontre qui pourrait quasiment offrir le titre de champion de France aux Parisiens. En cas de victoire, ils auraient alors neuf points d’avance sur les Sang et Or .

Le titre de meilleur buteur dans le viseur

Nul doute que Kylian Mbappé aura à cœur de retrouver le chemin des filets lors de cette rencontre. Auteur de 19 buts depuis le début de la saison, l’attaquant du PSG est à égalité avec Jonathan David et Alexandre Lacazette au classement des meilleurs buteurs du championnat, mais Kylian Mbappé a également d’autres objectifs en tête d’ici à la fin de la saison.

Une fin de saison réussie pour plus d’influence sur le mercato ?