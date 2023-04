OM : Un nouveau chouchou du Vélodrome en approche ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Titularisé par Igor Tudor contre Troyes, Vitinha a enfin trouvé le chemin des filets. Un premier but plein de symboles qui pourrait enfin lancer l’aventure marseillaise du buteur portugais. Maintenant que la crise est passée, il pourrait devenir rapidement le nouveau chouchou du Vélodrome.

Cette fois, la machine semble lancée. Arrivé à l'Olympique de Marseille en provenance de SC Braga, Vitinha, 23 ans, avait du mal à s'adapter au climat de la Ligue 1 Uber Eats. Les choses ont l'air de s'arranger pour le Portugais, recrue la plus chère de l'histoire du club phocéen avec ses 32 millions d'euros (bonus compris). Igor Tudor veut en faire son fer de lance pour la saison prochaine, surtout si Alexis Sanchez décide de poursuivre avec l'Olympique de Marseille, l'attaque marseillaise serait menée par ce duo qui risque de faire des étincelles.

Il a rompu avec le silence face aux cages

Comme dirait Cristiano Ronaldo, les buts c'est comme le ketchup des fois ça ne veut pas sortir, mais quand ça sort, c'est tout d'un coup. Vitinha en est l'exemple parfait puisque il a réussi à planter un doublé lors du match face à Troyes alors qu'il n'avait jamais inscrit le moindre but depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille le mois de janvier dernier. Son doublé est une bouffée d'oxygène et désormais il peut lancer son aventure marseillaise, Igor Tudor pourrait de son côté offrir plus de temps de jeu à son joueur qui n'a disputé que 8 matchs depuis sa signature. En conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a indiqué : "On est très contents pour Vitinha. Il lui a fallu un peu de temps pour s'adapter"

OM : Un plan précis pour Vitinha https://t.co/zueyDGEgA8 pic.twitter.com/9m6GVicpiz — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Un autre homme après la trêve

Souvenez-vous lors de la trêve, Vitinha avait été décisif avec le Portugal U-21 en inscrivant un but. Tout laisse penser que le Marseillais avait besoin de cette fenêtre FIFA pour se ressourcer loin de l'Orange Vélodrome. En tout cas, il a prouvé beaucoup plus après son retour de la trêve internationale que lors de sa signature le mois de janvier dernier. C'est même Igor Tudor qui le souligne lors de la conférence de presse d'après match face à Troyes : "Depuis la dernière trêve internationale, il est revenu différent. Il a apporté de la fraîcheur, une belle énergie, il a attaqué les espaces. Il est toujours dangereux dans la surface, c'est sa caractéristique. J'ai bien aimé ce match, mais chaque match a son histoire" . Ce retour en force de l'avant-centre de 23 ans ne peut faire que du bien à l'Olympique de Marseille et arrive comme une bénédiction pour cette fin de saison.

Il n'a jamais douté de ses capacités