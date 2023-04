Surprise, une star de l’OM pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

L'OM a retrouvé le sourire mais aussi et surtout la victoire à domicile. Profitant de la défaite du RC Lens face au PSG, le club phocéen a même récupéré sa place de dauphin au classement. Beaucoup de motifs de satisfactions donc, pourtant tout n'a pas été du goût du capitaine Valentin Rongier, notamment remonté suite à la réduction du score troyenne en toute fin de match.

Grâce à des buts de Vitinha et de Cengiz Under, l'OM a signé sa 19ème victoire de la saison en championnat. Mais encore une fois, tout n'a pas été parfait et cela n'a pas échappé à Valentin Rongier. Le capitaine de l'OM se veut exigeant avec ses partenaires et il a fait part de son mécontent après le but de Mama Baldé au micro de Prime Vidéo .

OM : Son calvaire est terminé, il savoure https://t.co/g5EgItwQlY pic.twitter.com/qjd9b8zd0P — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

«On reste un peu sur notre faim avec ce but encaissé»

« On sait que le travail est encore long. Ca nous fait forcément du bien mais on reste un peu sur notre faim avec ce but encaissé dans les dernières minutes parce que c’est pas la même chose de gagner 3-0 ou 3-1. Dans l’ensemble on a retrouvé ce qui nous manquait depuis quelques matchs. C’est à dire de la folie et de la précision dans les 30 derniers mètres. Je sais que je dois tenter plus souvent. En particulier ce soir parce que j’ai les situations. Il y a des matchs ou je reste vraiment derrière pour garder l’équilibre mais ce soir j’ai eu des opportunités. Le plus dur c’est de se les créer maintenant je vais continuer de travailler dans ce sens et plus prendre ma chance », a confié Valentin Rongier après la rencontre. La réduction du score troyenne lui est restée en travers la gorge.

«On n’a pas fait le job correctement»