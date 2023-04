L’énorme regret de l’OM, il ne digère pas

Arnaud De Kanel

L'OM a stoppé sa mauvaise passe au Vélodrome en s'imposant 3 buts à 1 face à l'ESTAC. Dominateurs tout au long de la partie, les hommes d'Igor Tudor se sont fait surprendre en toute fin de rencontre par Mama Baldé. Ce but pourrait coûter cher au moment de faire les comptes en fin de saison et le coach croate le sait bien.

Très attendu suite à la défaite du RC Lens et au succès de l'AS Monaco, l'OM a répondu à l'appel en disposant tranquillement de l'ESTAC. Les coéquipiers de Vitinha possédaient un matelas confortable puisqu'ils menaient trois buts à zéro avant de se faire surprendre dans le temps additionnel par Mama Baldé. Le goal average sera peut-être décisif pour décider du classement et ce but encaissé contre le cours du jeu fait tâche. Après son capitaine Valentin Rongier, Igor Tudor a également déploré la réduction du score troyenne.

«J'ai ce regret»

L'OM aurait pu, et aurait dû, marquer un voire plusieurs buts, mais au moins ne pas en encaisser. Satisfait malgré tout de la prestation de ses hommes, Igor Tudor ne digère pas le but troyen. « J'ai ce regret, on méritait un but en plus et on n'a pas été attentif à la fin. Mais faire ce genre de match à domicile était important dans un moment comme ça, les garçons on fait preuve de personnalité », a-t-il lâché en conférence de presse. L'entraineur de l'OM met le cap sur le déplacement au Groupama Stadium.

«On verra ce qu'il se passera en fin de saison»