Il a vécu un cauchemar à l'OM, ses terribles révélations

Amadou Diawara

Lors des premiers mois de sa cohabitation avec Igor Tudor à l'OM Cengiz Ünder était en grande difficulté. Incapable de s'adapter à la patte de son nouvel entraineur, l'attaquant de 25 ans a vécu un énorme calvaire lors de la première partie de saison, comme il l'a reconnu lui-même dernièrement.

L'été dernier, Igor Tudor a pris la place de Jorge Sampaoli, qui a décidé de claquer la porte de l'OM. Alors que son nouveau coach est arrivé à Marseille avec de toutes nouvelles méthodes, Cengiz Ünder a eu beaucoup de mal à répondre à ses attentes. En effet, l'attaquant de 25 ans était à la peine lors de la première partie de saison, même s'il a retrouvé de sa superbe ces dernières semaines.

«Je me suis posé des questions au début»

Lors d'un entretien accordé à La Provence , Cengiz Ünder s'est livré sur le calvaire qu'il a vécu lors de la première partie de saison. « En quoi vous ne répondiez pas aux attentes d'Igor Tudor ? C'est un nouvel entraineur, avec un nouveau système, une nouvelle philosophie, avec du un contre un. Je me fatiguais très vite, il a fallu que je travaille physiquement. Avant, avec Jorge Sampaoli, je restais sur le côté droit. Là, je participe offensivement et défensivement. Je suis plus impliqué dans le pressing », a confié l'attaquant de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

«Je me demandais si j'allais y arriver»