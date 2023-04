Sur le départ à l'OM, il a pris une décision retentissante

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OM, Cengiz Ünder a été annoncé sur le départ lors du dernier mercato hivernal. Interrogé sur son mercato agité, l'attaquant de 25 ans a lâché toutes ses vérités sur le sujet. Et Cengiz Ünder a affirmé qu'il n'avait jamais songé à quitter le club phocéen.

Arrivé à l'OM à l'été 2021, Cengiz Ünder aurait pu faire ses valises lors du dernier mercato hivernal. En difficulté sous la houlette d'Igor Tudor lors de la première partie de saison, l'attaquant de 25 ans a été annoncé sur le départ au mois de janvier. Toutefois, Cengiz Ünder n'avait nullement l'intention de quitter l'OM.

Le PSG acte une révolution improbable, les raisons sont dévoilées https://t.co/mSevr8yS18 pic.twitter.com/mZXGt1MNN1 — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

«Ça ne m'a pas effleuré l'esprit»

Lors d'un entretien accordé à La Provence , Cengiz Ünder s'est livré sur sa situation à la mi-saison. « Avez-vous pensé à quitter l'OM lors du mercato hivernal ? Jamais. Ça ne m'a pas effleuré l'esprit. J'ai lu ici et là que des rumeurs évoquaient un transfert, mais je n'y ai jamais pensé. Je considérais que j'avais fait une très bonne première partie de saison et que je ne voulais pas partir comme ça », a-t-il avoué, avant d'en rajouter une couche.

«A aucun moment, je n'ai souhaité partir»