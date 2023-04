Mercato : C’est annoncé, l’OM veut signer cette star

Thibault Morlain

L’été dernier, l’OM réussissait un joli coup en s’offrant les services d’Alexis Sanchez. Mais voilà que l’avenir du Chilien pose aujourd’hui question. En effet, l’attaquant est en fin de contrat et on se demande si l’année supplémentaire en option dans son contrat sera activée. Alors qu’on attend donc la réponse de Sanchez, la position de l’OM pourrait déjà être connue.

Restera ? Ne restera pas ? Du côté de l’OM, on s’interroge actuellement sur l’avenir d’Alexis Sanchez. Auteur d’une grosse saison, le Chilien aura toutefois une décision à prendre. En fin de contrat, il pourrait choisir de rester ou bien d’accepter un autre contrat loin de la Canebière. En tout cas, l’OM devrait tout faire pour retenir Alexis Sanchez.

Révolution attendue à l’OM, une grosse condition est posée https://t.co/vUItxJPPpS pic.twitter.com/B4qKl90mtb — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

« Ils envisagent de le garder »

Et ce n’est autre que l’agent d’Alexis Sanchez qui a fait part de la volonté de l’OM de conserver son attaquant. En effet, pour El Mercurio , Fernando Felicevich a lâché : « A l'OM, ils sont contents de la saison d'Alexis et envisagent de le garder. Alexis est heureux aussi, c'est un grand club, mais il y a du temps et nous analyserons les choses avec calme ».

« Il va continuer en Europe »