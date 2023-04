L'OM jubile, le patron du vestiaire calme tout le monde

La rédaction

Ce dimanche, l’OM a réalisé un gros coup en allant s’imposer sur la pelouse de l’OL (1-2), et ce, grâce à un but inscrit dans les arrêts de jeu. Une victoire extrêmement importante, qui permet aux hommes d’Igor Tudor de récupérer leur 2ème place au classement au profit de Lens. Mais pour le capitaine marseillais Valentin Rongier, la saison reste longue.

Auteur d’une prestation aboutie face à l’OL ce dimanche, Valentin Rongier semble épanoui à l’OM. Dimitri Payet étant régulièrement sur le banc, le milieu de terrain enchaîne les matchs en tant que capitaine, et ses retours défensifs contre les Gones ont démontré toute son intelligence. Repassés deuxièmes après cette victoire en terres lyonnaises (1-2), les hommes d’Igor Tudor possèdent désormais un point d’avance sur Lens, mais surtout six points d’avance sur Monaco. De bon augure en vue d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

« Nous aurions dû nous mettre à l’abri avant » affirme Rongier

Présent en conférence de presse d’après-match, Valentin Rongier a tout d’abord salué la prestation des siens avec beaucoup de lucidité. « Nous aurions dû nous mettre à l'abri avant. C'est aussi la beauté du football. Cela nous a souri mais nous n'avons pas volé cette victoire » se réjouit le milieu de terrain de 28 ans. « Nous avons livré un match sérieux et abouti avec beaucoup d'intensité et de duels. Tout n'était pas parfait, mais nous avons senti que nous étions costauds. On va continuer. C'est une soirée parfaite, car Lens nous avait pris la deuxième place. Nous avons un peu de repos avant beaucoup de matches qui restent. C'était très sérieux contre Lyon et il faudra s'appuyer là-dessus » .

Le capitaine de l’OM l’affirme, « il ne faut pas s’enflammer »