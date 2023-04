Il a vécu un moment horrible à l’OM, la pilule ne passe pas

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Tombeur du PSG en huitième de finale de Coupe de France, l’OM s’est effondré au tour suivant contre Annecy, modeste 10ème de Ligue 2 à cette époque, à domicile. Alexis Sanchez parlait de la «pire défaite de sa carrière», des propos qui ne sont pas passés inaperçus en interne.

Après avoir fait tomber le PSG en huitième de finale de Coupe de France, l’OM pensait avoir fait le plus dur. Annecy s’est présenté au Stade Vélodrome pour le tour suivant et tout le monde ou presque pensait que cette rencontre serait une formalité pour l’OM. Finalement, le club olympien s’est incliné aux tirs au but.

«La pire défaite de ma carrière»

Quelques jours après cette terrible élimination pour l’OM, Alexis Sanchez était très cash : « Ça a été une défaite dure pour chaque joueur et notamment pour moi. C'est la pire de ma carrière, je pense. Après avoir battu Paris, perdre celui-là, on l'a tous mal vécu et on est très tristes ».

Sanchez n’a pas digéré