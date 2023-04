OM : Il lâche une folle révélation après son agression

La rédaction

Face à Lyon ce dimanche, l’OM espère reprendre sa 2ème place au classement et ainsi se positionner pour une qualification à la prochaine édition de Ligue des Champions. Mais cette rencontre tant attendue est toujours sujette à certaines tensions. En 2018, alors que l’OL s’était imposé au Vélodrome, une bagarre avait éclaté à la fin de la rencontre, et avait vu le gardien Anthony Lopes frapper un membre du staff marseillais. Un geste que regrette désormais le Portugais.

Le 18 mars 2018, l’OL venait s’imposer au Vélodrome face à l’OM sur le score de 3 buts à 2. Mais la rencontre avait dégénérée au coup de sifflet final, alors que de gros mouvements de foule avaient été aperçus. Si certains joueurs comme Steve Mandanda, Adil Rami, ou encore Jérémy Morel avaient été impliqués, Anthony Lopes lui, avait asséné un coup à un membre du staff marseillais. Pour ce vilain geste, l’expérimenté gardien lyonnais avait été suspendu 5 matchs. Un point de bascule dans sa carrière.

« Un des moments les plus délicats de ma carrière » Lopes revient sur son vilain geste face à l’OM en 2018

Dans un entretien accordé au Parisien , Anthony Lopes est revenu sur ce coup asséné en 2018 alors que l’OL venait de s’imposer au Vélodrome. « Cela avait été difficile personnellement. J’avais été pointé du doigt, à juste titre : je ne m’en suis jamais caché et je l’ai toujours assumé. Cela a été l’un des moments les plus délicats de ma carrière d’un point de vue émotionnel. Mais j’ai su repartir de l’avant » .

« Mon étiquette restera la même » Anthony Lopes lucide sur sa situation