Plombé par l’OM, il hallucine complètement

Arnaud De Kanel

La 32ème journée de Ligue 1 s'est clôturée par le choc entre l'OL et l'OM. Et comme souvent à l'extérieur, le club phocéen s'est montré très séduisant. Anthony Lopes a repoussé l'échéance jusqu'à l'ultime seconde de la rencontre mais les Gones se sont finalement inclinés. Laurent Blanc ose à peine y croire.

Quel scénario ! Non sans rappeler le match à Monaco en novembre, l'OM a fait chuter l'OL dans les tous derniers instants. Au bout du temps additionnel, la défense lyonnaise a rompu sous le dernier assaut marseillais. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Malo Gusto a trompé son propre gardien alors que les Gones pensaient avoir fait le plus dur. C'est d'autant plus dur à avaler pour les hommes de Laurent Blanc qu'ils ont certainement dit adieu à l'Europe. Le coach de l'OL a fait part de son incompréhension en conférence de presse au sujet de la dernière action du match.

«Je me dis que ça va siffler»

« J’ai le quatrième arbitre à côté de moi. Il me dit qu'il reste 30 secondes. Je me dis, 1-1 c'est le résultat qui résume le match. Quand je vois le gardien de Marseille qui hésite à relancer à la main ou au pied, il doit se dire que ce n'est pas la peine de prendre des risques. Quand je le vois dégager, je me dis que ça va siffler là parce qu'on va récupérer certainement le ballon. Avec les attaquants de Marseille, au niveau de la taille et de l'engagement sur un ballon aérien dégagé par le gardien, je me disais 'on va pouvoir le prendre'. Mais non, on ne le prend pas. C'est comme ça », a révélé Laurent Blanc, sonné par ce but encaissé.

«Ça va nous trotter dans la tête»