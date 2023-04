Guendouzi : Malaise à l’OM, il vide son sac

Thomas Bourseau

Porté disparu depuis deux matchs à l’OM, Matteo Guendouzi a dit stop selon La Provence et aurait joué carte sur table avec le directeur du football Javier Ribalta. A son tour, Igor Tudor a fait un point sur la situation avec le Français.

Matteo Guendouzi traverse une passe plus que délicate à l’OM. En effet, alors qu’il était intouchable la saison passée sous Jorge Sampaoli, au point qu’il fut qualifié d’âme de l’équipe, Guendouzi a souffert du changement d’entraîneur à la dernière intersaison. Le nouveau coach Igor Tudor a rapidement privilégié un milieu de terrain composé de Valentin Rongier et de Jordan Veretout, recrue estivale.

Discussion entre Guendouzi et Ribalta

Matteo Guendouzi a donc été utilisé depuis le début de la saison dans une position plus avancée jusqu’à être régulièrement rélégué sur le banc des remplaçants. D’ailleurs, lors des deux dernières victoires de l’OM face à l’ESTAC (3-1) et l’OL (2-1), Guendouzi n’a pas disputé la moindre minute. De quoi l’agacer et l’obliger à avoir une discussion avec Javier Ribalta, directeur du football de l’OM, au moment de rentrer de Lyon dans la nuit de dimanche à lundi selon La Provence.

«J'ai beaucoup parlé avec lui»